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Фильтр ITAP 192 26129
5.0
3
400 ₽
Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр ITAP 192 26129
    Арт. X1692581
    5.0
    3
    Фильтр ITAP 192 26129
    Фильтр ITAP 192 26129
      Фильтр ITAP 192 26129
      Фильтр ITAP 192 26129

      Фильтр ITAP 192 26129

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1692581
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		1/2
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр (грязевик) косой латунный предназначен для защиты систем отопления и водоснабжения от механических примесей. Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. Область применения : неагрессивные жидкости, масло и сжатый воздух.Резьбы ВР-ВР и ревизия. Корпус латунь CW617N. Сетка: нержавеющая сталь.