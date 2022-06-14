Фильтр ITAP 192 26129

Фильтр (грязевик) косой латунный предназначен для защиты систем отопления и водоснабжения от механических примесей. Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. Область применения : неагрессивные жидкости, масло и сжатый воздух.Резьбы ВР-ВР и ревизия. Корпус латунь CW617N. Сетка: нержавеющая сталь.