Фильтр ITAP 192 26129
Арт. X1692581
Характеристики
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Производитель
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Тип фильтра
|косой фильтр
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Резьба фильтра, дюйм
|1/2
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Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
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Материал
|латунь
- Фильтр (грязевик) косой латунный предназначен для защиты систем отопления и водоснабжения от механических примесей. Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха. Область применения : неагрессивные жидкости, масло и сжатый воздух.Резьбы ВР-ВР и ревизия. Корпус латунь CW617N. Сетка: нержавеющая сталь.