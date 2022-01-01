Виброплита TSS-WP60H (колесный комплект)

Преимущества

Складывающаяся ручка ТСС-WP60H 207190 для удобной транспортировки и хранения

Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение

Встроенные колеса для легкой транспортировки

Легкое управление помогает обрабатывать в углах

Защитный кожух от песка и грязи

Легко удаляющийся водный резервуар

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой для удобства оператора

Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном

Виброплита ТСС-WP60H колесный комплект 207190 используется для уплотнения песка, гравия, асфальта, смешанных грунтов до 200 мм на небольших площадях. Идеально подходит для узких траншей, мест вдоль фундаментов и стен.