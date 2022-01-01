Виброплита TSS-WP60H (колесный комплект)
Арт. tss_2203697
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|60
- Виброплита ТСС-WP60H колесный комплект 207190 используется для уплотнения песка, гравия, асфальта, смешанных грунтов до 200 мм на небольших площадях. Идеально подходит для узких траншей, мест вдоль фундаментов и стен.
Преимущества
- Складывающаяся ручка ТСС-WP60H 207190 для удобной транспортировки и хранения
- Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение
- Встроенные колеса для легкой транспортировки
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах
- Защитный кожух от песка и грязи
- Легко удаляющийся водный резервуар
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой для удобства оператора
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном