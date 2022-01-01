Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Виброплита TSS-WP60H (колесный комплект)
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита TSS-WP60H (колесный комплект)
    Арт. tss_2203697
    Виброплита TSS-WP60H (колесный комплект)

      Виброплита TSS-WP60H (колесный комплект)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2203697

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброплита ТСС-WP60H колесный комплект 207190 используется для уплотнения песка, гравия, асфальта, смешанных грунтов до 200 мм на небольших площадях. Идеально подходит для узких траншей, мест вдоль фундаментов и стен.

        Преимущества

        • Складывающаяся ручка ТСС-WP60H 207190 для удобной транспортировки и хранения
        • Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение
        • Встроенные колеса для легкой транспортировки
        • Легкое управление помогает обрабатывать в углах
        • Защитный кожух от песка и грязи
        • Легко удаляющийся водный резервуар
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
        • Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой для удобства оператора
        • Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном