Виброплита TSS-WP90TH (колесный комплект, бак)
Арт. tss_2203701
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|97
- Виброплита ТСС-WP90TH 207194 представляет собой устройство для утрамбовки грунта и укладки асфальта. Аппарат является удобным в эксплуатации за счет наличия колес и ручки. Благодаря компактному корпусу работы можно вести даже в узких местах, проходах и углах.
Преимущества
- Складывающаяся ручка ТСС-WP90TH 207194 для удобной транспортировки и хранения
- Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение
- Встроенные колеса для легкой транспортировки
- Защитный кожух от песка и грязи
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Защитная рама над двигателем служит для предотвращения повреждений
- Имеется специальный упор для поднятия виброплиты краном
- Плита изогнута с четырех сторон и не оставляет следа в виде «боковой кромки» при уплотнении асфальта