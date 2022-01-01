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Виброплита TSS-WP90TH (колесный комплект, бак)
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита TSS-WP90TH (колесный комплект, бак)
    Арт. tss_2203701
    Виброплита TSS-WP90TH (колесный комплект, бак)

      Виброплита TSS-WP90TH (колесный комплект, бак)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2203701

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		97
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита ТСС-WP90TH 207194 представляет собой устройство для утрамбовки грунта и укладки асфальта. Аппарат является удобным в эксплуатации за счет наличия колес и ручки. Благодаря компактному корпусу работы можно вести даже в узких местах, проходах и углах.

        Преимущества

        • Складывающаяся ручка ТСС-WP90TH 207194 для удобной транспортировки и хранения
        • Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение
        • Встроенные колеса для легкой транспортировки
        • Защитный кожух от песка и грязи
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
        • Защитная рама над двигателем служит для предотвращения повреждений
        • Имеется специальный упор для поднятия виброплиты краном
        • Плита изогнута с четырех сторон и не оставляет следа в виде «боковой кромки» при уплотнении асфальта