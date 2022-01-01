Виброплита TSS-WP90TH (колесный комплект, бак)

Преимущества

Складывающаяся ручка ТСС-WP90TH 207194 для удобной транспортировки и хранения

Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение

Встроенные колеса для легкой транспортировки

Защитный кожух от песка и грязи

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Защитная рама над двигателем служит для предотвращения повреждений

Имеется специальный упор для поднятия виброплиты краном

Плита изогнута с четырех сторон и не оставляет следа в виде «боковой кромки» при уплотнении асфальта





Виброплита ТСС-WP90TH 207194 представляет собой устройство для утрамбовки грунта и укладки асфальта. Аппарат является удобным в эксплуатации за счет наличия колес и ручки. Благодаря компактному корпусу работы можно вести даже в узких местах, проходах и углах.