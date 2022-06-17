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Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
    Арт. О00000004091
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004091
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Bravo 80 ЭдЭБ00279 обладает накопительным баком объемом 80 литров из нержавеющей стали. Изделие может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально на стену в ванной комнате или на кухне. При помощи интуитивно понятной панели управления можно регулировать мощность и температуру нагрева.

        Преимущества

        • Режимы электрической мощности - 1200/2000 Вт
        • Материал внутреннего бака - нержавеющая сталь
        • Материал нагревательного элемента - BioGlassHeat
        • Подключение к стандартной розетке
        • Минимальное давление воды - 0.05 МПа
        • Несколько точек водозабора
        • Монтаж Термекс Bravo ЭдЭБ00279 вертикальный или горизонтальный
        • Тип электрического нагревательного элемента - трубчатый
        • Индикация включения
        • Индикация нагрева
        • Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном
        • Датчик термостата и термовыключателя
        • На электрическом шнуре прибора смонтировано УЗО, обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при утечке или пробое напряжения питания на заземленные элементы прибора
        • Электронная панель управления
        • Предохранительный клапан