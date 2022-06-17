Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80
Арт. О00000004091
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Да
|
Дисплей
|Нет
- Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Bravo 80 ЭдЭБ00279 обладает накопительным баком объемом 80 литров из нержавеющей стали. Изделие может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально на стену в ванной комнате или на кухне. При помощи интуитивно понятной панели управления можно регулировать мощность и температуру нагрева.
Преимущества
- Режимы электрической мощности - 1200/2000 Вт
- Материал внутреннего бака - нержавеющая сталь
- Материал нагревательного элемента - BioGlassHeat
- Подключение к стандартной розетке
- Минимальное давление воды - 0.05 МПа
- Несколько точек водозабора
- Монтаж Термекс Bravo ЭдЭБ00279 вертикальный или горизонтальный
- Тип электрического нагревательного элемента - трубчатый
- Индикация включения
- Индикация нагрева
- Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном
- Датчик термостата и термовыключателя
- На электрическом шнуре прибора смонтировано УЗО, обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при утечке или пробое напряжения питания на заземленные элементы прибора
- Электронная панель управления
- Предохранительный клапан