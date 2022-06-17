Электрический накопительный водонагреватель Thermex Bravo 80

Преимущества

Режимы электрической мощности - 1200/2000 Вт

Материал внутреннего бака - нержавеющая сталь

Материал нагревательного элемента - BioGlassHeat

Подключение к стандартной розетке

Минимальное давление воды - 0.05 МПа

Несколько точек водозабора

Монтаж Термекс Bravo ЭдЭБ00279 вертикальный или горизонтальный

Тип электрического нагревательного элемента - трубчатый

Индикация включения

Индикация нагрева

Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном

Датчик термостата и термовыключателя

На электрическом шнуре прибора смонтировано УЗО, обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при утечке или пробое напряжения питания на заземленные элементы прибора

Электронная панель управления

Предохранительный клапан

Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Bravo 80 ЭдЭБ00279 обладает накопительным баком объемом 80 литров из нержавеющей стали. Изделие может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально на стену в ванной комнате или на кухне. При помощи интуитивно понятной панели управления можно регулировать мощность и температуру нагрева.