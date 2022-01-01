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Проточный водонагреватель электрический Эван В1-15
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Эван В1-15
    Арт. X393128
    Проточный водонагреватель электрический Эван В1-15
    Проточный водонагреватель электрический Эван В1-15
      Проточный водонагреватель электрический Эван В1-15
      Проточный водонагреватель электрический Эван В1-15

      Проточный водонагреватель электрический Эван В1-15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X393128

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Проточный водонагреватель электрический ЭВАН В1-15 используется с целью получения горячей воды в частных домах, коттеджах, социальных и коммерческих объектах. Блочные ТЭНы выполнены из нержавеющей стали Backer. Монтаж водонагревателя осуществляется на стену.

        Преимущества

        • Предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании
        • Обратным клапаном, который страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора
        • Аварийным термовыключателем, который срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева. В серии ЭВАН В1 предусмотрена возможность плавной регулировки температуры воды в диапазоне от 30 до 75 °С
        • На лицевой панели водонагревателя расположены: выключатель "сеть", индикатор нагрева и ручка терморегулятора