Преимущества

Предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании

Обратным клапаном, который страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора

Аварийным термовыключателем, который срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева. В серии ЭВАН В1 предусмотрена возможность плавной регулировки температуры воды в диапазоне от 30 до 75 °С

На лицевой панели водонагревателя расположены: выключатель "сеть", индикатор нагрева и ручка терморегулятора

Проточный водонагреватель электрический ЭВАН В1-15 используется с целью получения горячей воды в частных домах, коттеджах, социальных и коммерческих объектах. Блочные ТЭНы выполнены из нержавеющей стали Backer. Монтаж водонагревателя осуществляется на стену.