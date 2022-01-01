Проточный водонагреватель электрический Эван В1-15
Арт. X393128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Способ подачи воды
|напорный
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Защита от перегрева
|Да
- Проточный водонагреватель электрический ЭВАН В1-15 используется с целью получения горячей воды в частных домах, коттеджах, социальных и коммерческих объектах. Блочные ТЭНы выполнены из нержавеющей стали Backer. Монтаж водонагревателя осуществляется на стену.
Преимущества
- Предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании
- Обратным клапаном, который страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора
- Аварийным термовыключателем, который срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева. В серии ЭВАН В1 предусмотрена возможность плавной регулировки температуры воды в диапазоне от 30 до 75 °С
- На лицевой панели водонагревателя расположены: выключатель "сеть", индикатор нагрева и ручка терморегулятора