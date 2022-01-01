Газовый проточный водонагреватель NEVA 4610 Gold

Особенности и преимущества:

Наличие автоподжига обеспечивает автоматическое включение прибора при открытии крана и выключение при закрытии.

Отсутствие постоянно горящего запального пламени.

Прибор может работать при низком давлении воды (от 0.15 атм).

Медный теплообменник обеспечивает высокую надежность и длительный срок служб.

Предусмотрен режим "зима/лето".

Водонагреватель оснащен многоступенчатой системой безопасности.

Индикатор включения прибора.

Цифровой ЖК-дисплей.

Термометр.

Газ-контроль.

Охлаждение теплообменника нагреваемой водой.

Многоуровневая система защиты.

Бесшумная работа.

Компактные размеры.

Привлекательный современный дизайн.

Комфорт и безопасность, надежность и долговечность оборудования.

Водонагреватель газовый проточный Neva 4610 Gold, предназначен для снабжения горячей водой квартир и загородных домов. Компактная модель с электрозжигом, надежный и простой в обслуживании. Оснащен полным комплектом систем безопасности. Водонагреватель спроектирован специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном давлении воды.