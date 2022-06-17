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Ящик для инструмента DeWalt TSTAK DWST1-71228
5.0
2
Найти аналог
Ящики для инструментов
    Ящик для инструмента DeWalt TSTAK DWST1-71228
    Арт. О00000009165
    5.0
    2
    Ящик для инструмента DeWalt TSTAK DWST1-71228
    Ящик для инструмента DeWalt TSTAK DWST1-71228
      Ящик для инструмента DeWalt TSTAK DWST1-71228
      Ящик для инструмента DeWalt TSTAK DWST1-71228

      Ящик для инструмента DeWalt TSTAK DWST1-71228

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Израиль
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 предназначен для хранения и транспортировки инструмента и других рабочих принадлежностей. Открытый тип обеспечивает быстрый и лёгкий доступ к часто используемым инструментам. Данная модель имеет способность наращивания. Блоки устанавливаются одни на другой и надежно соединяются боковыми защелками. Это создаёт надежную конструкцию для удобного хранения.

        Преимущества

        • Складная эргономичная рукоятка с удобным хватом для комфортной переноски
        • Форма ящика обеспечивает легкий доступ к часто используемым инструментам
        • Прочный корпус обеспечивает надежное хранение и долгий срок службы 
        • Пластиковая табличка для маркировки и легкой идентификации содержимого