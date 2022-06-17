Ящик для инструмента DeWalt TSTAK DWST1-71228
Арт. О00000009165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Израиль
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Родина бренда
|США
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
- Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 предназначен для хранения и транспортировки инструмента и других рабочих принадлежностей. Открытый тип обеспечивает быстрый и лёгкий доступ к часто используемым инструментам. Данная модель имеет способность наращивания. Блоки устанавливаются одни на другой и надежно соединяются боковыми защелками. Это создаёт надежную конструкцию для удобного хранения.
Преимущества
- Складная эргономичная рукоятка с удобным хватом для комфортной переноски
- Форма ящика обеспечивает легкий доступ к часто используемым инструментам
- Прочный корпус обеспечивает надежное хранение и долгий срок службы
- Пластиковая табличка для маркировки и легкой идентификации содержимого