Ящик для инструмента DeWalt TSTAK DWST1-71228

Преимущества

Складная эргономичная рукоятка с удобным хватом для комфортной переноски

Форма ящика обеспечивает легкий доступ к часто используемым инструментам

Прочный корпус обеспечивает надежное хранение и долгий срок службы

Пластиковая табличка для маркировки и легкой идентификации содержимого

Модуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228 предназначен для хранения и транспортировки инструмента и других рабочих принадлежностей. Открытый тип обеспечивает быстрый и лёгкий доступ к часто используемым инструментам. Данная модель имеет способность наращивания. Блоки устанавливаются одни на другой и надежно соединяются боковыми защелками. Это создаёт надежную конструкцию для удобного хранения.