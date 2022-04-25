Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ящик для инструментов Unipro 16911U, 410x330x150 мм
5.0
2
Найти аналог
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов Unipro 16911U, 410x330x150 мм
    Арт. X2815552
    5.0
    2
    Ящик для инструментов Unipro 16911U, 410x330x150 мм

      Ящик для инструментов Unipro 16911U, 410x330x150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X2815552
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Unipro
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевый ящик для инструментов Unipro 16911U предназначен для хранения и переноски ручных инструментов. Алюминиевый кейс имеет анодированное покрытие, которое наделяет его хорошими изоляционными качествами. В качестве дополнительной защиты служат металлические угловые накладки. Внутреннее покрытие сделано из мягкого пеноматериала.

        Преимущества

        • Анодированное покрытие алюминиевого ящика делает его прочным и изолированным
        • Алюминиевый ящик легко переносить и хранить благодаря его небольшому весу и габаритам
        • Внутренняя часть выполнена из пеноматериала, что придает ящику легкость, тепло- и звукоизоляцию, высокие диэлектрические качества