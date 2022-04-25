Ящик для инструментов Unipro 16911U, 410x330x150 мм

Преимущества

Анодированное покрытие алюминиевого ящика делает его прочным и изолированным

Алюминиевый ящик легко переносить и хранить благодаря его небольшому весу и габаритам

Внутренняя часть выполнена из пеноматериала, что придает ящику легкость, тепло- и звукоизоляцию, высокие диэлектрические качества

Алюминиевый ящик для инструментов Unipro 16911U предназначен для хранения и переноски ручных инструментов. Алюминиевый кейс имеет анодированное покрытие, которое наделяет его хорошими изоляционными качествами. В качестве дополнительной защиты служат металлические угловые накладки. Внутреннее покрытие сделано из мягкого пеноматериала.