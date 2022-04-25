Ящик для инструментов Unipro 16911U, 410x330x150 мм
Арт. X2815552
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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С лотками
|Нет
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С выдвижными секциями
|Нет
- Алюминиевый ящик для инструментов Unipro 16911U предназначен для хранения и переноски ручных инструментов. Алюминиевый кейс имеет анодированное покрытие, которое наделяет его хорошими изоляционными качествами. В качестве дополнительной защиты служат металлические угловые накладки. Внутреннее покрытие сделано из мягкого пеноматериала.
Преимущества
- Анодированное покрытие алюминиевого ящика делает его прочным и изолированным
- Алюминиевый ящик легко переносить и хранить благодаря его небольшому весу и габаритам
- Внутренняя часть выполнена из пеноматериала, что придает ящику легкость, тепло- и звукоизоляцию, высокие диэлектрические качества