Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")

Заглушка Gardena 08324-29.000.00 входит в состав системы микрокапельного полива. Используется для закрытия магистрального канала диаметром 13 мм (1/2"). Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение. Легко устанавливается без использования инструментов. Изделие изготовлено из качественного материала, имеет длительный срок эксплуатации.

В наборе 5 штук, упакованы в блистере.