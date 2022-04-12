Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")
Арт. X19031850276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|заглушка
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Наличие резьбы
|Нет
- Заглушка Gardena 08324-29.000.00 входит в состав системы микрокапельного полива. Используется для закрытия магистрального канала диаметром 13 мм (1/2"). Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение. Легко устанавливается без использования инструментов. Изделие изготовлено из качественного материала, имеет длительный срок эксплуатации.
В наборе 5 штук, упакованы в блистере.