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Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")
5.0
2
140 ₽
Заглушки
    Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")
    Арт. X19031850276
    5.0
    2
    Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")
    Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")
    Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")
    Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")
      Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")
      Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")
      Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")
      Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")

      Заглушка Gardena 08324-2900000 (13 мм, 1/2")

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850276
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		заглушка
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заглушка Gardena 08324-29.000.00 входит в состав системы микрокапельного полива. Используется для закрытия магистрального канала диаметром 13 мм (1/2"). Технология Quick & Easy обеспечивает быстрое и надежное соединение. Легко устанавливается без использования инструментов. Изделие изготовлено из качественного материала, имеет длительный срок эксплуатации.
        В наборе 5 штук, упакованы в блистере.