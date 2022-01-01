Затвор предохранительный ЗП-Г-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5LH, вых.М16х1,5LH
Арт. X13031040
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|пропан, ацетилен
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Способ установки
|на редуктор
- Затвор предохранительный ЗП-Г-10 KRASS 2117569 служит для устранения прохождения обратного удара пламени, что делает процесс газосварочных работ более надежным и безопасным
Преимущества
- Корпус изделия выполнен из высокопрочного материала, не подверженного ударным воздействиям, а также неблагоприятному влиянию рабочего газа
- Небольшие размеры и малый вес обеспечивают удобство при хранении и транспортировке приспособления