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Затвор предохранительный ЗП-Г-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5LH, вых.М16х1,5LH
780 ₽
Затвор предохрани­­тельный
    Затвор предохранительный ЗП-Г-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5LH, вых.М16х1,5LH
    Арт. X13031040
    Затвор предохранительный ЗП-Г-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5LH, вых.М16х1,5LH

      Затвор предохранительный ЗП-Г-10, на выход редуктора, вх. М16х1,5LH, вых.М16х1,5LH

      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13031040

      Характеристики

      Производитель
      		Krass
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		пропан, ацетилен
      Способ установки
      		на редуктор
      Все характеристики
      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Затвор предохранительный ЗП-Г-10 KRASS 2117569 служит для устранения прохождения обратного удара пламени, что делает процесс газосварочных работ более надежным и безопасным

        Преимущества

        • Корпус изделия выполнен из высокопрочного материала, не подверженного ударным воздействиям, а также неблагоприятному влиянию рабочего газа
        • Небольшие размеры и малый вес обеспечивают удобство при хранении и транспортировке приспособления