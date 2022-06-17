Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 6 м

Ручная шестеренная таль (0.5т 6м) Zitrek HS-Z 004-4472 - простое и удобное в использовании подвесное устройство для перемещения грузов весом до 500 кг. Модель оснащена двумя крюками с надежными зажимами, которые препятствуют соскальзыванию груза. Устройство подходит для эксплуатации на обесточенных строительных площадках.

Преимущества

Zitrek HS-Z 004-4472 обладает большим запасом прочности

Компактный дизайн

Защита от коррозии

Простота использования и обслуживания

Независимость от электросети



