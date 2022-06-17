Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 6 м
Арт. О00000012390
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|500
- Ручная шестеренная таль (0.5т 6м) Zitrek HS-Z 004-4472 - простое и удобное в использовании подвесное устройство для перемещения грузов весом до 500 кг. Модель оснащена двумя крюками с надежными зажимами, которые препятствуют соскальзыванию груза. Устройство подходит для эксплуатации на обесточенных строительных площадках.
Преимущества
- Zitrek HS-Z 004-4472 обладает большим запасом прочности
- Компактный дизайн
- Защита от коррозии
- Простота использования и обслуживания
- Независимость от электросети