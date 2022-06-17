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Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 6 м
5.0
2
Найти аналог
Тали
    Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 6 м
    Арт. О00000012390
    5.0
    2
    Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 6 м
    Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 6 м
    Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 6 м
      Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 6 м
      Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 6 м
      Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 6 м

      Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 6 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000012390
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручная шестеренная таль (0.5т 6м) Zitrek HS-Z 004-4472 - простое и удобное в использовании подвесное устройство для перемещения грузов весом до 500 кг. Модель оснащена двумя крюками с надежными зажимами, которые препятствуют соскальзыванию груза. Устройство подходит для эксплуатации на обесточенных строительных площадках.

        Преимущества

        • Zitrek HS-Z 004-4472 обладает большим запасом прочности
        • Компактный дизайн
        • Защита от коррозии
        • Простота использования и обслуживания
        • Независимость от электросети