Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 9 м

Преимущества

Zitrek HS-Z 004-4473 обладает большим запасом прочности

Компактный дизайн

Защита от коррозии

Простота использования и обслуживания

Независимость от электросети





Ручная шестеренная таль (0.5т 9м) Zitrek HS-Z 004-4473 - грузоподъемное устройство для вертикального перемещения грузов максимальным весом 500 кг. Крюки с зажимами обеспечивают надежную фиксацию груза без соскальзывания. Устройство подходит для эксплуатации на обесточенных строительных площадках