Ручная шестеренная таль Zitrek HS-Z, 0.5 т, 9 м
Арт. О00000012391
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тали
|шестеренчатая
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Грузоподъемность, кг
|500
- Ручная шестеренная таль (0.5т 9м) Zitrek HS-Z 004-4473 - грузоподъемное устройство для вертикального перемещения грузов максимальным весом 500 кг. Крюки с зажимами обеспечивают надежную фиксацию груза без соскальзывания. Устройство подходит для эксплуатации на обесточенных строительных площадках
Преимущества
- Zitrek HS-Z 004-4473 обладает большим запасом прочности
- Компактный дизайн
- Защита от коррозии
- Простота использования и обслуживания
- Независимость от электросети