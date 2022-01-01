Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, в блистере, время зарядки 1 час, 2хААА/АА
Арт. О00000014431
Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, в блистере, время зарядки 1 час, 2хААА/АА
Арт. О00000014431
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
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Совместимость
|Универсальный
- Зарядные устройства Зубр предназначены для быстрой зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов размером АА или ААА. Благодаря увеличенным токам, время зарядки составляет значительно сокращается. Устройство снабжено индикаторами, показывающим процесс зарядки аккумуляторов.
Преимущества
- Компактное зарядное устройство, позволяет заряжать одновременно 1-2 никель-металлогидридных элемента питания. Изделие удобно и просто в использовании, питание происходит от сети 220 В. Прибор защищен от переполюсовки, неисправных элементов питания, и перегрева. Имеет функцию дозарядки аккумуляторов.
- Время зарядки 1 час
- Кол-во секций 2 (АА/ААА)