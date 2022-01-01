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Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, в блистере, время зарядки 1 час, 2хААА/АА
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Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, в блистере, время зарядки 1 час, 2хААА/АА
    Арт. О00000014431
    Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, в блистере, время зарядки 1 час, 2хААА/АА

      Зарядное устройство Зубр для никель-металлгидридных аккумуляторов, в блистере, время зарядки 1 час, 2хААА/АА

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014431

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Совместимость
      		Универсальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядные устройства Зубр предназначены для быстрой зарядки никель-металлогидридных аккумуляторов размером АА или ААА. Благодаря увеличенным токам, время зарядки составляет значительно сокращается. Устройство снабжено индикаторами, показывающим процесс зарядки аккумуляторов.

        Преимущества

        • Компактное зарядное устройство, позволяет заряжать одновременно 1-2 никель-металлогидридных элемента питания. Изделие удобно и просто в использовании, питание происходит от сети 220 В. Прибор защищен от переполюсовки, неисправных элементов питания, и перегрева. Имеет функцию дозарядки аккумуляторов.
        • Время зарядки 1 час
        • Кол-во секций 2 (АА/ААА)