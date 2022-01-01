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Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1500
4 850 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1500
Арт. О00000036058
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1500
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1500
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1500
Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1500

Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1500

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4 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000036058

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Китай
Родина бренда
Нидерланды
Габариты, мм
640х413х111
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Конвектор Ballu BEC/HMM-1500 оснащен широким основанием и плавным сужением в верхней части, что позволило усилить скорость конвекции и повысить эффективность обогрева помещения. Данная модель имеет монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force. Элементы для настенной и напольной установки входят в комплект поставки конвектора.

    Преимущества

    • Аэродинамический корпус
    • Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
    • Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
    • Воздухозаборник увеличенной площади Intake
    • Режим полной и половинной мощности
    • Датчик защиты от перегрева
    • Новая технология в креплении нагревательного элемента Thermoresist compact
    • Ножки с колесиками для напольной установки и непринужденного перемещения
    • Датчик защиты от опрокидывания
    • Простота управления
    • Брызгозащитное исполнение IP24