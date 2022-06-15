Бензопила Stihl MS260 11212000425 (шина 15")
Арт. О00000007447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.8
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Праймер
|Нет
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- Бензопила Stihl MS 260 15" 11212000425 - инструмент мощностью 2.6 кВт, предназначенный для валки небольших деревьев, прореживания растительности, заготовки дров и строительства. Сбалансированный центр тяжести, специальная форма корпуса и небольшой вес обеспечивают комфортную работу даже в труднодоступных местах. Эффективная система антивибрации обеспечивает комфортное удержание инструмента и повышает точность пиления. Пила отличается отличным соотношением веса и мощности, а также высокой надежностью и долговечностью.
Преимущества
- Регулируемый масляный насос
- Декомпрессионный клапан - меньшее усилие тяги на пусковом тросе
- Зимний и летний режимы работы
- Система ElastoStart - запуск без толчков
- Экономичный безопасный двигатель 2-MIX
- Зубчатый упор
- Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента