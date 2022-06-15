Бензопила Stihl MS260 11212000425 (шина 15")

Преимущества

Регулируемый масляный насос

Декомпрессионный клапан - меньшее усилие тяги на пусковом тросе

Зимний и летний режимы работы

Система ElastoStart - запуск без толчков

Экономичный безопасный двигатель 2-MIX

Зубчатый упор

Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента

Бензопила Stihl MS 260 15" 11212000425 - инструмент мощностью 2.6 кВт, предназначенный для валки небольших деревьев, прореживания растительности, заготовки дров и строительства. Сбалансированный центр тяжести, специальная форма корпуса и небольшой вес обеспечивают комфортную работу даже в труднодоступных местах. Эффективная система антивибрации обеспечивает комфортное удержание инструмента и повышает точность пиления. Пила отличается отличным соотношением веса и мощности, а также высокой надежностью и долговечностью.