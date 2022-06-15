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Бензопила Stihl MS260 11212000425 (шина 15")
5.0
2
51 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS260 11212000425 (шина 15")
    Арт. О00000007447
    5.0
    2
    Бензопила Stihl MS260 11212000425 (шина 15")
    Бензопила Stihl MS260 11212000425 (шина 15")
      Бензопила Stihl MS260 11212000425 (шина 15")
      Бензопила Stihl MS260 11212000425 (шина 15")

      Бензопила Stihl MS260 11212000425 (шина 15")

      51 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000007447
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.8
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      51 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Stihl MS 260 15" 11212000425 - инструмент мощностью 2.6 кВт, предназначенный для валки небольших деревьев, прореживания растительности, заготовки дров и строительства. Сбалансированный центр тяжести, специальная форма корпуса и небольшой вес обеспечивают комфортную работу даже в труднодоступных местах. Эффективная система антивибрации обеспечивает комфортное удержание инструмента и повышает точность пиления. Пила отличается отличным соотношением веса и мощности, а также высокой надежностью и долговечностью.

        Преимущества

        • Регулируемый масляный насос
        • Декомпрессионный клапан - меньшее усилие тяги на пусковом тросе
        • Зимний и летний режимы работы
        • Система ElastoStart - запуск без толчков
        • Экономичный безопасный двигатель 2-MIX
        • Зубчатый упор
        • Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента