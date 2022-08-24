Цепь Unisaw Professional Quality, 18" 3/8" 1.6, 68 звеньев
Арт. 1128683
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина шины, дюйм
|18
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Длина шины, см
|45.72
- Цепь 18" 3/8" 1,5 (68 звеньев) Unisaw Professional Quality - скоростная низкопрофильная цепь. Предназначена для бытового и профессионального использования.
Преимущества
- Звенья цепей изготовлены из высококачественной легированной никелевой стали по стандарту DIN (Германия) , это гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы в любых климатических условиях
- Режущие звенья цепей имеют покрытие твердым промышленным хромом, поэтому они имеют прочную режущую кромку и высокое качество резки
- Заклепки с 4-этапной индукционной термической обработкой имеют оптимальную твердость, гарантируют надежность соединения всех звеньев
- Дробеструйная обработка звеньев цепи - бомбардировка мелкими сферическими частицами (дробью) позволила получить повышенную прочность, стойкость к растяжению и разрыву
- Контроль качества на всех этапах производства, заводская заточка и полная готовность цепи к работе