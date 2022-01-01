Батарейки щелочные Duracell LR6 MN1500 Turbo BL-4 5000394069190
Арт. Ю00000020547
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Бельгия
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Родина бренда
|Бельгия
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Типоразмер
|AA
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Батарейки щелочные Duracell TurboMax типа АА. Батарейки Duracell Turbo Max обеспечивают надежную производительность и длительный заряд для различных домашних приборов.
Преимущества
- Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд в течение 10 лет при хранении в обычных условиях
- Технология Powercheck, которая дает возможность проверить оставшийся заряд: просто надавите на белые точки на батарейке, чтобы увидеть, сколько энергии осталось