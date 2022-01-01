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Батарейки щелочные Duracell LR6 MN1500 Turbo BL-4 5000394069190
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Элементы питания
    Батарейки щелочные Duracell LR6 MN1500 Turbo BL-4 5000394069190
    Арт. Ю00000020547
    Батарейки щелочные Duracell LR6 MN1500 Turbo BL-4 5000394069190

      Батарейки щелочные Duracell LR6 MN1500 Turbo BL-4 5000394069190

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020547

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Бельгия
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Батарейки щелочные Duracell TurboMax типа АА. Батарейки Duracell Turbo Max обеспечивают надежную производительность и длительный заряд для различных домашних приборов.

        Преимущества

        • Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд в течение 10 лет при хранении в обычных условиях
        • Технология Powercheck, которая дает возможность проверить оставшийся заряд: просто надавите на белые точки на батарейке, чтобы увидеть, сколько энергии осталось