Электрододержатель ПТК ЭД 50-2
Арт. X113751
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пружинный, зажим
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Тип разъема
|нет
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Наличие кабеля
|Нет
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Макс. сечение кабеля, мм2
|70
Описание товара:Электрододержатель ЭД-50-2 используется при ручной дуговой сварке MMA. Он надежно фиксирует электрод и подводит к нему сварочный ток до 500А. Токопровод и прижим изготовлены из латуни. Электрододержатель с полностью изолированными наконечниками и ручкой. При производстве использованы механически и термически высокоустойчивые материалы.
Особенности:
- Изготовлен из латуни.
- Электрододержатель с открытым типом головки и пружинным зажимом обеспечивает удобную и легкую установку электрода.
- На зажимных медных губках электрододержателя имеется 4 проточки для фиксации электрода. Возможна фиксация электрода в 3 пространственных положениях.
Комплектация:
- Электрододержатель ЭД-50-2 в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.