Электрододержатель ПТК ЭД 50-2

Описание товара:

Особенности:

Изготовлен из латуни.

Электрододержатель с открытым типом головки и пружинным зажимом обеспечивает удобную и легкую установку электрода.

На зажимных медных губках электрододержателя имеется 4 проточки для фиксации электрода. Возможна фиксация электрода в 3 пространственных положениях.

Комплектация:

Электрододержатель ЭД-50-2 в сборе – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Электрододержатель ЭД-50-2 используется при ручной дуговой сварке MMA. Он надежно фиксирует электрод и подводит к нему сварочный ток до 500А. Токопровод и прижим изготовлены из латуни. Электрододержатель с полностью изолированными наконечниками и ручкой. При производстве использованы механически и термически высокоустойчивые материалы.