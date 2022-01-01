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Электрододержатель ПТК ЭД 50-2
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Электрододержатели
    Электрододержатель ПТК ЭД 50-2
    Арт. X113751
    Электрододержатель ПТК ЭД 50-2
    Электрододержатель ПТК ЭД 50-2
    Электрододержатель ПТК ЭД 50-2
      Электрододержатель ПТК ЭД 50-2
      Электрододержатель ПТК ЭД 50-2
      Электрододержатель ПТК ЭД 50-2

      Электрододержатель ПТК ЭД 50-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X113751

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Тип
      		пружинный, зажим
      Тип разъема
      		нет
      Наличие кабеля
      		Нет
      Макс. сечение кабеля, мм2
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Электрододержатель ЭД-50-2 используется при ручной дуговой сварке MMA. Он надежно фиксирует электрод и подводит к нему сварочный ток до 500А. Токопровод и прижим изготовлены из латуни. Электрододержатель с полностью изолированными наконечниками и ручкой. При производстве использованы механически и термически высокоустойчивые материалы.

        Особенности:

        • Изготовлен из латуни.
        • Электрододержатель с открытым типом головки и пружинным зажимом обеспечивает удобную и легкую установку электрода.
        • На зажимных медных губках электрододержателя имеется 4 проточки для фиксации электрода. Возможна фиксация электрода в 3 пространственных положениях.

        Комплектация:

        1. Электрододержатель ЭД-50-2 в сборе – 1 шт.
        2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.