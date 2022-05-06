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Электроды СЗСМ МР-3С 4мм, синие
4.5
2
Найти аналог
Электроды
    Электроды СЗСМ МР-3С 4мм, синие
    Арт. 720294
    4.5
    2
    Электроды СЗСМ МР-3С 4мм, синие
    Электроды СЗСМ МР-3С 4мм, синие
    Электроды СЗСМ МР-3С 4мм, синие
      Электроды СЗСМ МР-3С 4мм, синие
      Электроды СЗСМ МР-3С 4мм, синие
      Электроды СЗСМ МР-3С 4мм, синие

      Электроды СЗСМ МР-3С 4мм, синие

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720294
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3С
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды СЗСМ МР-3С предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 Мпа. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз. Высококачественный сварной шов с высокой пластичностью и ударной вязкостью.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
        • Относительное удлинение - 22%
        • Ударная вязкость - 120 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: ≤0.12%
        • Mn: 0.35-0.7%
        • Si: 0.15-0.3%
        • S: <0.040%
        • P: <0.045%

        Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

        • Нижнее: 160-180 А
        • Вертикальное: 120-150 А
        • Потолочное: 120-150 А