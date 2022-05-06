Электроды СЗСМ МР-3С 4мм, синие
Арт. 720294
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|МР-3С
- Электроды СЗСМ МР-3С предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 Мпа. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз. Высококачественный сварной шов с высокой пластичностью и ударной вязкостью.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг
- Относительное удлинение - 22%
- Ударная вязкость - 120 Дж/см2
- Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: ≤0.12%
- Mn: 0.35-0.7%
- Si: 0.15-0.3%
- S: <0.040%
- P: <0.045%
Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва
- Нижнее: 160-180 А
- Вертикальное: 120-150 А
- Потолочное: 120-150 А