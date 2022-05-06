Электроды СЗСМ МР-3С 4мм, синие

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1.7 кг

Относительное удлинение - 22%

Ударная вязкость - 120 Дж/см 2

Коэффициент наплавки - 8.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла

C: ≤0.12%

Mn: 0.35-0.7%

Si: 0.15-0.3%

S: <0.040%

P: <0.045%

Рекомендуемое значение тока при соответствующем положении шва

Нижнее: 160-180 А

Вертикальное: 120-150 А

Потолочное: 120-150 А

Электроды СЗСМ МР-3С предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 Мпа. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз. Высококачественный сварной шов с высокой пластичностью и ударной вязкостью.