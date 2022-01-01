Батарейка щелочная Energizer ENR Maximum LR03 840015
Арт. Ю00000020854
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Типоразмер
|AAA
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Батарейки щелочные - безотказный источник энергии для устройств повседневного пользования.
Преимущества
- Долговечный источник энергии в нужный момент
- Защита от протечек полностью использованных батареек до 2 лет
- Держат заряд до начала использования 10 лет благодаря техногологии PowerSeal