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Батарейка щелочная Energizer ENR Maximum LR03 840015
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Элементы питания
    Батарейка щелочная Energizer ENR Maximum LR03 840015
    Арт. Ю00000020854
    Батарейка щелочная Energizer ENR Maximum LR03 840015

      Батарейка щелочная Energizer ENR Maximum LR03 840015

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020854

      Характеристики

      Производитель
      		Energizer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Типоразмер
      		AAA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Батарейки щелочные - безотказный источник энергии для устройств повседневного пользования.

        Преимущества

        • Долговечный источник энергии в нужный момент
        • Защита от протечек полностью использованных батареек до 2 лет
        • Держат заряд до начала использования 10 лет благодаря техногологии PowerSeal