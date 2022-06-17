Щелочная батарейка Energizer Max Е91 840520 (тип АА, 6 шт.)

Преимущества

Стандартные щелочные батарейки "Energizer" защищены от протеканий

Длительный срок службы

Батарейка Energizer "Max" - безотказный источник энергии для устройств повседневного пользования. Чаще всего применяется в пультах управления, небольших фонарях, часах, радио. Это первая в мире щелочная батарейка без ртути. Работает до 45% дольше, держит заряд до 10 лет.