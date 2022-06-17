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Щелочная батарейка Energizer Max Е91 840520 (тип АА, 6 шт.)
5.0
2
267 ₽
Элементы питания
    Щелочная батарейка Energizer Max Е91 840520 (тип АА, 6 шт.)
    Арт. Ю00000020588
    5.0
    2
    Щелочная батарейка Energizer Max Е91 840520 (тип АА, 6 шт.)

      Щелочная батарейка Energizer Max Е91 840520 (тип АА, 6 шт.)

      267 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020588
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Energizer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый
      Все характеристики
      267 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарейка Energizer "Max" - безотказный источник энергии для устройств повседневного пользования. Чаще всего применяется в пультах управления, небольших фонарях, часах, радио. Это первая в мире щелочная батарейка без ртути. Работает до 45% дольше, держит заряд до 10 лет. 

        Преимущества

        • Стандартные щелочные батарейки "Energizer" защищены от протеканий
        • Длительный срок службы