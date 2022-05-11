Батарея Energizer Max E91/AA (4 шт.)

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Батарея Energizer MAX E91/AA создана с применением современных технологий. Благодаря этому она имеет ёмкость на 30-45 % больше, чем у источников питания предыдущего поколения. Это делает её подходящей для использования в устройствах с высоким энергопотреблением – например, фотоаппаратах или радиоуправляемых игрушках.