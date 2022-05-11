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Батарея Energizer Max E91/AA (4 шт.)
5.0
1
Найти аналог
Элементы питания
    Батарея Energizer Max E91/AA (4 шт.)
    Арт. 77777X792199
    5.0
    1
    Батарея Energizer Max E91/AA (4 шт.)
    Батарея Energizer Max E91/AA (4 шт.)
    Батарея Energizer Max E91/AA (4 шт.)
      Батарея Energizer Max E91/AA (4 шт.)
      Батарея Energizer Max E91/AA (4 шт.)
      Батарея Energizer Max E91/AA (4 шт.)

      Батарея Energizer Max E91/AA (4 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X792199
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Energizer
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		США
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Батарея Energizer MAX E91/AA создана с применением современных технологий. Благодаря этому она имеет ёмкость на 30-45 % больше, чем у источников питания предыдущего поколения. Это делает её подходящей для использования в устройствах с высоким энергопотреблением – например, фотоаппаратах или радиоуправляемых игрушках.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы