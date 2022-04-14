Напорная гидроемкость Stihl TS-400-800 42236706000

Гидроемкость напорная для направляющей тележки представляет собой бак для воды с разъемной муфтой. По типу насосной помпы подает воду под давлением к бензорезу для проведения мокрой резки. Используется для охлаждения диска, устранения возникающей при работе пыли, что делает процесс работы более безопасным для здоровья. Отличается высоким качеством и надежностью.