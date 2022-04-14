Напорная гидроемкость Stihl TS-400-800 42236706000
Арт. X188202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|гидроемкость
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Емкость бака, л
|10
- Гидроемкость напорная для направляющей тележки представляет собой бак для воды с разъемной муфтой. По типу насосной помпы подает воду под давлением к бензорезу для проведения мокрой резки. Используется для охлаждения диска, устранения возникающей при работе пыли, что делает процесс работы более безопасным для здоровья. Отличается высоким качеством и надежностью.