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Напорная гидроемкость Stihl TS-400-800 42236706000
4.5
2
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Для бензорезов
    Напорная гидроемкость Stihl TS-400-800 42236706000
    Арт. X188202
    4.5
    2
    Напорная гидроемкость Stihl TS-400-800 42236706000

      Напорная гидроемкость Stihl TS-400-800 42236706000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X188202
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		гидроемкость
      Емкость бака, л
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гидроемкость напорная для направляющей тележки представляет собой бак для воды с разъемной муфтой. По типу насосной помпы подает воду под давлением к бензорезу для проведения мокрой резки. Используется для охлаждения диска, устранения возникающей при работе пыли, что делает процесс работы более безопасным для здоровья. Отличается высоким качеством и надежностью.