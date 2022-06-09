Пропановая газовоздушная горелка ПТК ГВ-900-2

Горелка газовоздушная пропановая ГВ-900-2 двухфакельная с клапаном и регулировочным вентилем инжекторного типа предназначена для нагрева изделий из цветных и чёрных металлов, неметаллических материалов, а также для оплавления поверхности битумного рулонного материала в процессе производства гидроизоляции. Так же применяется для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушке литейных форм, железобетонных панелей, кирпичной кладки и иных работ. В качестве горючего газа применяется пропан-бутановая смесь.