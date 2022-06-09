Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пропановая газовоздушная горелка ПТК ГВ-900-2
4.5
2
Найти аналог
Горелки газовые
    Пропановая газовоздушная горелка ПТК ГВ-900-2
    Арт. Ю00000025415
    4.5
    2
    Пропановая газовоздушная горелка ПТК ГВ-900-2
    Пропановая газовоздушная горелка ПТК ГВ-900-2
    Пропановая газовоздушная горелка ПТК ГВ-900-2
      Пропановая газовоздушная горелка ПТК ГВ-900-2
      Пропановая газовоздушная горелка ПТК ГВ-900-2
      Пропановая газовоздушная горелка ПТК ГВ-900-2

      Пропановая газовоздушная горелка ПТК ГВ-900-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000025415
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2
      Длина, мм
      		970
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка газовоздушная пропановая ГВ-900-2 двухфакельная с клапаном и регулировочным вентилем инжекторного типа предназначена для нагрева изделий из цветных и чёрных металлов, неметаллических материалов, а также для оплавления поверхности битумного рулонного материала в процессе производства гидроизоляции. Так же применяется для нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушке литейных форм, железобетонных панелей, кирпичной кладки и иных работ. В качестве горючего газа применяется пропан-бутановая смесь.