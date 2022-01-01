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Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А
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Горелки газовые
    Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А
    Арт. О00000041091
    Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А
    Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А
    Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А
    Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А
    Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А
      Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А
      Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А
      Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А
      Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А
      Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А

      Горелка сварочная ацетиленовая ПТК Г2А №2А, 3А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000041091

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.42
      Габариты, мм
      		335х135х55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Горелка ацетиленовая Г2А предназначена для сварки, пайки высокотемпературными припоями, нагрева, плавления и прочих видов газопламенной обработки металлов. На горелках установлена ручка из высокотемпературного штампованного пластика, выдерживающая температуру до 200°С, благодаря чему можно работать в тонких рукавицах. Горелка укомплектована латунными сварочными наконечниками с медными мундштуками, которые позволяют сваривать металлы разных толщин. Точная регулировка мощности пламени в пределах одного наконечника производится вентилями, ступенчатое изменение — сменой наконечников. Давление газа на входе и расход зависит от установленного наконечника. В руководстве по эксплуатации указаны ориентировочные данные.

        Преимущества

        • Горелка обладает компактными размерами и облегченной конструкцией
        • Латунные сварочные наконечники для сварки металлов разных толщин входят в комплектацию
        • Горелка укомплектована ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M12х1,25 для подачи кислорода и M12х1,25LH для подачи ацетилена
        • Товар упакован в индивидуальную упаковку, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе