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Горелка сварочная пропановая ПТК Г3У №2П, 3П
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Горелки газовые
    Горелка сварочная пропановая ПТК Г3У №2П, 3П
    Арт. О00000041092
    Горелка сварочная пропановая ПТК Г3У №2П, 3П
    Горелка сварочная пропановая ПТК Г3У №2П, 3П
      Горелка сварочная пропановая ПТК Г3У №2П, 3П
      Горелка сварочная пропановая ПТК Г3У №2П, 3П

      Горелка сварочная пропановая ПТК Г3У №2П, 3П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000041092

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.43
      Габариты, мм
      		368х50х135
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Горелка пропановая ГЗУ предназначена для сварки, пайки высокотемпературными припоями, нагрева, плавления и прочих видов газопламенной обработки металлов. На горелках установлена ручка из высокотемпературного штампованного пластика, выдерживающая температуру до 200°С, благодаря чему можно работать в тонких рукавицах. Точная регулировка мощности пламени в пределах одного наконечника производится вентилями, ступенчатое изменение — сменой наконечников. Давление газа на входе и расход зависит от установленного наконечника. 

        Преимущества

        • Маркировка наконечников и толщина свариваемого металла: №2П (1.5–3.0 мм), №3П (3.0–5.0 мм) 
        • В комплект поставки входят два наконечника с медными мундштуками и с форкамерой
        • Форкамера на мундштуках обеспечивает привязку ядра пламени к торцу мундштука, что способствует дополнительному нагреву исходящей газовой смеси
        • Горелка укомплектована ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M12х1.25 для подачи кислорода и M12х1.25LH для подачи пропана
        • Товар упакован в индивидуальную упаковку, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе