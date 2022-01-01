Горелка сварочная пропановая ПТК Г3У №2П, 3П

Преимущества

Маркировка наконечников и толщина свариваемого металла: №2П (1.5–3.0 мм), №3П (3.0–5.0 мм)

В комплект поставки входят два наконечника с медными мундштуками и с форкамерой

Форкамера на мундштуках обеспечивает привязку ядра пламени к торцу мундштука, что способствует дополнительному нагреву исходящей газовой смеси

Горелка укомплектована ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M12х1.25 для подачи кислорода и M12х1.25LH для подачи пропана

Товар упакован в индивидуальную упаковку, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе

Горелка пропановая ГЗУ предназначена для сварки, пайки высокотемпературными припоями, нагрева, плавления и прочих видов газопламенной обработки металлов. На горелках установлена ручка из высокотемпературного штампованного пластика, выдерживающая температуру до 200°С, благодаря чему можно работать в тонких рукавицах. Точная регулировка мощности пламени в пределах одного наконечника производится вентилями, ступенчатое изменение — сменой наконечников. Давление газа на входе и расход зависит от установленного наконечника.