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Горелка TBi Basic 260 3 м ESG 118P3U1030
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Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка TBi Basic 260 3 м ESG 118P3U1030
    Арт. X131105526
    Горелка TBi Basic 260 3 м ESG 118P3U1030

      Горелка TBi Basic 260 3 м ESG 118P3U1030

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131105526

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Габариты, мм
      		600x400x80
      Макс. диаметр, мм
      		1.2
      Длина, м
      		3
      Тип охлаждения
      		газовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Горелка TBi Basic 260 orange-ESG применяется для полуавтоматической сварки и предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки. Базовое изделие по оптимальной цене. Надежная, хорошо зарекомендовавшая себя технология. Эргономичная ручка с шарниром. Высокостойкий шланговый пакет. Стандартные расходные части.