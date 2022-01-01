Горелка TBi Basic 260 3 м ESG 118P3U1030

Описание Горелка TBi Basic 260 orange-ESG применяется для полуавтоматической сварки и предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки. Базовое изделие по оптимальной цене. Надежная, хорошо зарекомендовавшая себя технология. Эргономичная ручка с шарниром. Высокостойкий шланговый пакет. Стандартные расходные части.