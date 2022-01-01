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Индустриальный сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 630
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Индустриальный сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 630
    Арт. aurora_4133
    Индустриальный сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 630
    Индустриальный сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 630
      Индустриальный сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 630
      Индустриальный сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 630

      Индустриальный сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 630

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_4133

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		33
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		630
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультифункциональный инвертор промышленного назначения для сварки электродами (MMA) и для строжки металла. Профессиональный сварщик по достоинству оценит самый мощный аппарат в линейке AuroraPRO STRONGHOLD 630. Максимальный сварочный ток в 630А достигается при весе всего 54 кг. Для удобства перемещения предусмотрены 4 колеса и тельферные кронштейны (рымы). Управление поджигом дуги позволяет достичь мягкого старта на любых токах, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода, гарантирует стабильность дуги и оптимальную глубину сварочной ванны. Дополнительный контроль за сварочным процессом обеспечит одновременное отображение на двух цифровых панелях сварочного напряжения и сварочного тока. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 100% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. В обычном режиме инвертор имеет отличный запас мощности.

        Преимущества

        • регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
        • регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин;
        • два цифровых дисплея для отображения сварочного напряжение и сварочного тока;
        • функция Carbon Gouging - строжка металла угольным электродом при подключении устройства подачи воздуха;
        • функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;
        • аппарат построен по схеме FULL BRIGE IGBT, что позволяет добиться высокой скорости работы электронных компонентов. Полный мост обеспечивает гораздо более низкие рабочие температуры силовых элементов за счёт более эффективного теплоотвода и симметричной работы транзисторов;
        • возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция);
        • широкий диапазон регулировки сварочного тока от 50А для работы с тонкими материалами до 630А для полноценной работы электродом любых толщин;
        • резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах;
        • современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается продолжительность включения и общий срок службы аппарата;
        • современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения.
        • комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.