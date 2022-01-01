Индустриальный сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 630

Преимущества

регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;

регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин;

два цифровых дисплея для отображения сварочного напряжение и сварочного тока;

функция Carbon Gouging - строжка металла угольным электродом при подключении устройства подачи воздуха;

функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;

аппарат построен по схеме FULL BRIGE IGBT, что позволяет добиться высокой скорости работы электронных компонентов. Полный мост обеспечивает гораздо более низкие рабочие температуры силовых элементов за счёт более эффективного теплоотвода и симметричной работы транзисторов;

возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция);

широкий диапазон регулировки сварочного тока от 50А для работы с тонкими материалами до 630А для полноценной работы электродом любых толщин;

резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах;

современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается продолжительность включения и общий срок службы аппарата;

современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения.

комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.

Мультифункциональный инвертор промышленного назначения для сварки электродами (MMA) и для строжки металла. Профессиональный сварщик по достоинству оценит самый мощный аппарат в линейке AuroraPRO STRONGHOLD 630. Максимальный сварочный ток в 630А достигается при весе всего 54 кг. Для удобства перемещения предусмотрены 4 колеса и тельферные кронштейны (рымы). Управление поджигом дуги позволяет достичь мягкого старта на любых токах, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода, гарантирует стабильность дуги и оптимальную глубину сварочной ванны. Дополнительный контроль за сварочным процессом обеспечит одновременное отображение на двух цифровых панелях сварочного напряжения и сварочного тока. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 100% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. В обычном режиме инвертор имеет отличный запас мощности.