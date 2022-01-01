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Кабель КГ 3х4
131 ₽
Кабели
    Кабель КГ 3х4
    Арт. 71602
    Кабель КГ 3х4

      Кабель КГ 3х4

      131 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71602

      Характеристики

      Сечение жилы кабеля, мм²
      		4
      Количество жил, шт
      		3
      Все характеристики
      131 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Силовой кабель КГ 3х4,0 предназначен для присоединения передвижных электрических приборов к сети. Часто используется для удлинения сварочных проводов. Кабель в резиновой оболочке круглой формы с многопроволочными жилами. Может использоваться как в помещении так и на улице. Срок службы кабеля от 4 лет при номинальном переменном напряжении до 660 В и частотой 440 Гц. В магазинах «Леруа Мерлен» изделие отпускается метражом, поэтому можно купить необходимое количество кабеля под конкретные задачи. Преимущества: - отличная изоляция; - большой срок службы; - круглая форма кабеля делает изделие достаточно гибким.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы