Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Силовой кабель КГ 3х4,0 предназначен для присоединения передвижных электрических приборов к сети. Часто используется для удлинения сварочных проводов. Кабель в резиновой оболочке круглой формы с многопроволочными жилами. Может использоваться как в помещении так и на улице. Срок службы кабеля от 4 лет при номинальном переменном напряжении до 660 В и частотой 440 Гц. В магазинах «Леруа Мерлен» изделие отпускается метражом, поэтому можно купить необходимое количество кабеля под конкретные задачи. Преимущества: - отличная изоляция; - большой срок службы; - круглая форма кабеля делает изделие достаточно гибким.