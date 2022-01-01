Кабель КГ 3х6+1х4
Арт. 716105
Характеристики
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Номинальное напряжение, В
|660
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Сечение жилы кабеля, мм²
|6
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Количество жил, шт
|3
Описание:Кабельное изделие КГ 3х6+1х4 относят к электрическому силовому кабелю. Главным образом кабель КГ 3х6+1х4 применяют для работы на открытом воздухе, где требуется повышенная гибкость при монтаже.
Преимущества:
- Кабель обладает несколькими жилами для их различного использования. Полное соответствие ГОСТ 22483-2012.
- Кабель имеет увеличенную гибкость, что делает возможным его присоединение к большому количеству механизмов специального назначения.
- Кабели способны выдерживать длительное воздействие высокой влажности.
- Имеется стойкость к различным окисляющим и растворяющим веществам.