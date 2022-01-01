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Кабель КГ 3х6+1х4
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Кабели
    Кабель КГ 3х6+1х4
    Арт. 716105
    Кабель КГ 3х6+1х4

      Кабель КГ 3х6+1х4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 716105

      Характеристики

      Номинальное напряжение, В
      		660
      Сечение жилы кабеля, мм²
      		6
      Количество жил, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Кабельное изделие КГ 3х6+1х4 относят к электрическому силовому кабелю. Главным образом кабель КГ 3х6+1х4 применяют для работы на открытом воздухе, где требуется повышенная гибкость при монтаже.

        Преимущества: 

        • Кабель обладает несколькими жилами для их различного использования. Полное соответствие ГОСТ 22483-2012.
        • Кабель имеет увеличенную гибкость, что делает возможным его присоединение к большому количеству механизмов специального назначения. 
        • Кабели способны выдерживать длительное воздействие высокой влажности.
        • Имеется стойкость к различным окисляющим и растворяющим веществам.