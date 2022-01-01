Описание:

Преимущества:

Кабель обладает несколькими жилами для их различного использования. Полное соответствие ГОСТ 22483-2012.

Кабель имеет увеличенную гибкость, что делает возможным его присоединение к большому количеству механизмов специального назначения.

Кабели способны выдерживать длительное воздействие высокой влажности.

Имеется стойкость к различным окисляющим и растворяющим веществам.

Кабельное изделие КГ 3х6+1х4 относят к электрическому силовому кабелю. Главным образом кабель КГ 3х6+1х4 применяют для работы на открытом воздухе, где требуется повышенная гибкость при монтаже.