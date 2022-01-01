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Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-21Н
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный Профтепло ДК-21Н
    Арт. 704236108
    Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-21Н

      Калорифер дизельный Профтепло ДК-21Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236108

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Объем бака для топлива, л
      		41
      Расход топлива, л/ч
      		1.94
      Вес, кг
      		43.4
      Габариты, мм
      		1080x510x685
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-21Н 4111240 оснащена колесами, упрощающими передвижение. Данное устройство имеет металлическую ручку и специальную опору. Цвет корпуса тепловой пушки - нержавейка. Устройство оборудовано выхлопной трубой для отвода продуктов сгорания. Пушку можно использовать для обогрева помещений со слабой вентиляцией.

        Преимущества

        • Способ подачи топлива: компрессор.
        • Ручка для транспортировки.
        • Металлическая опора для надежности установки.
        • Цвет корпуса данной пушки: нержавейка.
        • КПД около 82%.

        Комплектация

        • Инструкция.
        • Упаковка.