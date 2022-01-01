Калорифер дизельный Профтепло ДК-21Н
Арт. 704236108
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|41
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Расход топлива, л/ч
|1.94
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Вес, кг
|43.4
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Габариты, мм
|1080x510x685
Описание
Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-21Н 4111240 оснащена колесами, упрощающими передвижение. Данное устройство имеет металлическую ручку и специальную опору. Цвет корпуса тепловой пушки - нержавейка. Устройство оборудовано выхлопной трубой для отвода продуктов сгорания. Пушку можно использовать для обогрева помещений со слабой вентиляцией.
Преимущества
- Способ подачи топлива: компрессор.
- Ручка для транспортировки.
- Металлическая опора для надежности установки.
- Цвет корпуса данной пушки: нержавейка.
- КПД около 82%.
Комплектация
- Инструкция.
- Упаковка.