Описание

Дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-21Н 4111240 оснащена колесами, упрощающими передвижение. Данное устройство имеет металлическую ручку и специальную опору. Цвет корпуса тепловой пушки - нержавейка. Устройство оборудовано выхлопной трубой для отвода продуктов сгорания. Пушку можно использовать для обогрева помещений со слабой вентиляцией.

Преимущества

Способ подачи топлива: компрессор.

Ручка для транспортировки.

Металлическая опора для надежности установки.

Цвет корпуса данной пушки: нержавейка.

КПД около 82%.

Комплектация