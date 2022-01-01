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Калорифер Профтепло ДН-80Н Апельсин
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный Профтепло ДН-80Н Апельсин
    Арт. 704236124
    Калорифер Профтепло ДН-80Н Апельсин

      Калорифер дизельный Профтепло ДН-80Н Апельсин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236124

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Объем бака для топлива, л
      		145
      Расход топлива, л/ч
      		7.38
      Вес, кг
      		114.2
      Габариты, мм
      		1620x730x1230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка Профтепло ДН-80Н апельсин с дисплеем 8095700 предназначена для обогрева больших закрытых помещений. Данное устройство обеспечивает непрямой обогрев помещения за счет отвода продуктов сгорания через дымоход. Вместительный топливный бак изготовлен из стали. Тележка с ручкой предназначены для удобного перемещения изделия. Поджиг осуществляется при помощи высокочастотного электрода. Дисплей на панели управления показывает температуру окружающей среды и текущие параметры работы пушки.

        Преимущества

        • Стальной топливный бак;
        • Высокочастотный электрод;
        • Защита от перегрева;
        • Система контроля пламени;
        • Дополнительный обдув при выключении;
        • Электронный регулятор мощности;
        • Работа при -40°С;
        • Работа при пониженном напряжении 170 В;
        • Защита от скачков электричества - встроенный в плату стабилизатор;
        • Разъем с адаптером для подключения термостата любого типа;
        • Трехпроходный теплообменник;
        • Способ подачи топлива - насос.

        Комплектация 

        • Упаковка;
        • Комплект тележки - колеса и ручка.