Калорифер Профтепло ДН-80Н Апельсин

Описание

Дизельная тепловая пушка Профтепло ДН-80Н апельсин с дисплеем 8095700 предназначена для обогрева больших закрытых помещений. Данное устройство обеспечивает непрямой обогрев помещения за счет отвода продуктов сгорания через дымоход. Вместительный топливный бак изготовлен из стали. Тележка с ручкой предназначены для удобного перемещения изделия. Поджиг осуществляется при помощи высокочастотного электрода. Дисплей на панели управления показывает температуру окружающей среды и текущие параметры работы пушки.

Преимущества

Стальной топливный бак;

Высокочастотный электрод;

Защита от перегрева;

Система контроля пламени;

Дополнительный обдув при выключении;

Электронный регулятор мощности;

Работа при -40°С;

Работа при пониженном напряжении 170 В;

Защита от скачков электричества - встроенный в плату стабилизатор;

Разъем с адаптером для подключения термостата любого типа;

Трехпроходный теплообменник;

Способ подачи топлива - насос.

Комплектация