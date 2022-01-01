Калорифер Профтепло ДН-80Н Апельсин

Калорифер дизельный Профтепло ДН-80Н Апельсин
Арт. 704236124
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|145
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Расход топлива, л/ч
|7.38
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Вес, кг
|114.2
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Габариты, мм
|1620x730x1230
Описание
Дизельная тепловая пушка Профтепло ДН-80Н апельсин с дисплеем 8095700 предназначена для обогрева больших закрытых помещений. Данное устройство обеспечивает непрямой обогрев помещения за счет отвода продуктов сгорания через дымоход. Вместительный топливный бак изготовлен из стали. Тележка с ручкой предназначены для удобного перемещения изделия. Поджиг осуществляется при помощи высокочастотного электрода. Дисплей на панели управления показывает температуру окружающей среды и текущие параметры работы пушки.
Преимущества
- Стальной топливный бак;
- Высокочастотный электрод;
- Защита от перегрева;
- Система контроля пламени;
- Дополнительный обдув при выключении;
- Электронный регулятор мощности;
- Работа при -40°С;
- Работа при пониженном напряжении 170 В;
- Защита от скачков электричества - встроенный в плату стабилизатор;
- Разъем с адаптером для подключения термостата любого типа;
- Трехпроходный теплообменник;
- Способ подачи топлива - насос.
Комплектация
- Упаковка;
- Комплект тележки - колеса и ручка.