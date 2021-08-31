Канистра мерная для смешивания топлива и масла Ada Fuel & Oil Canister А00282
Арт. geototal_75
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|канистра
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Макс. объем, л
|1
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Материал
|пластик
- Канистра мерная ADA Fuel & Oil Canister ADA А00282 поможет смешать в необходимой пропорции бензин с маслом. Канистра выполнена из серого пластика. Состоит из двух сообщающихся отделений с двумя горловинами. По шкале на канистре всегда виден уровень оставшейся топливной смеси. Широкая горловина способствует удобной заливке жидкостей.