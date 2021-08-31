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﻿Канистра мерная для смешивания топлива и масла Ada Fuel & Oil Canister А00282
5.0
1
Найти аналог
Канистры
    ﻿Канистра мерная для смешивания топлива и масла Ada Fuel & Oil Canister А00282
    Арт. geototal_75
    5.0
    1
    ﻿Канистра мерная для смешивания топлива и масла Ada Fuel & Oil Canister А00282

      ﻿Канистра мерная для смешивания топлива и масла Ada Fuel & Oil Canister А00282

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_75
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		канистра
      Макс. объем, л
      		1
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Канистра мерная ADA Fuel & Oil Canister ADA А00282 поможет смешать в необходимой пропорции бензин с маслом. Канистра выполнена из серого пластика. Состоит из двух сообщающихся отделений с двумя горловинами. По шкале на канистре всегда виден уровень оставшейся топливной смеси. Широкая горловина способствует удобной заливке жидкостей.