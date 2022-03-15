Картридж Aquakit SL 10" PP/CG

Описание: Картридж состоит из двух ступеней: 1-ая ступень изготовлена на основе полипропилена высокой плотности. Удаляет ржавчину, осадок, песок, ил и другие механические частицы размером более 10 микрон.2-ая ступень изготовлена на основе кокосового активированного угля. Удаляет хлор, его соединения, органические вещества и некоторые металлы (бензольные соединения), газы, Улучшает вкусовые качества воды.