Картридж Aquakit SL 10" PP/CG
Арт. X16910802162
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|254
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
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Подходит для горячей воды
|Нет
Описание:Картридж состоит из двух ступеней: 1-ая ступень изготовлена на основе полипропилена высокой плотности. Удаляет ржавчину, осадок, песок, ил и другие механические частицы размером более 10 микрон.2-ая ступень изготовлена на основе кокосового активированного угля. Удаляет хлор, его соединения, органические вещества и некоторые металлы (бензольные соединения), газы, Улучшает вкусовые качества воды.