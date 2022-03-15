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Картридж Aquakit SL 10" PP/CG
5.0
2
Найти аналог
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж Aquakit SL 10" PP/CG
    Арт. X16910802162
    5.0
    2
    Картридж Aquakit SL 10" PP/CG

      Картридж Aquakit SL 10" PP/CG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Высота, мм
      		254
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Картридж состоит из двух ступеней: 1-ая ступень изготовлена на основе полипропилена высокой плотности. Удаляет ржавчину, осадок, песок, ил и другие механические частицы размером более 10 микрон.2-ая ступень изготовлена на основе кокосового активированного угля. Удаляет хлор, его соединения, органические вещества и некоторые металлы (бензольные соединения), газы, Улучшает вкусовые качества воды.