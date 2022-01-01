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Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150011, евро адаптер, 3 м
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Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка к п/а MIG-36 PRO Кедр 7150011, евро адаптер, 3 м
    Арт. О00000025950
    Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150011, евро адаптер, 3 м
    Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150011, евро адаптер, 3 м
      Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150011, евро адаптер, 3 м
      Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150011, евро адаптер, 3 м

      Горелка к п/а MIG-36 PRO Кедр 7150011, евро адаптер, 3 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025950

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		510x380x80
      Серия
      		36
      Номинальный ток CO2, А
      		340
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Горелка к п/а Кедр MIG-36 PRO 7150011, евро адаптер, 3 м -  используется в полуавтоматической сварке в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Горелка предназначена для промышленного использования, способна работать на сварочном токе до 340А, при этом применяется воздушное охлаждение. Горелка произведена с применением современных технологий, благодаря чему подходит для самых жестких эксплуатационных условий. Используется с любыми проволоками диаметром 0.8-1.2 мм.

        Преимущества

        • Эргономические и технические показатели доведены до 100% надежности
        • Оптимальное охлаждение — высокая износостойкость
        • Экономящая время смена горелок посредством системы центральных соединительных разъемов