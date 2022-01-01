Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287, SL6.0х150мм, CR-V, 1 шт.
Арт. О00000033748
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.104
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Габариты, мм
|262x45x35
- Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287 применяется в различных сферах, например, в ремонте, монтаже или демонтаже. Рабочая часть выполнена из качественной стали и подвергается термической обработке, благодаря чему изделие выдерживает большие нагрузки. С помощью магнитного наконечника производится фиксация крепежа во время рабочего процесса. Специально спроектированная форма рукояти предотвращает скольжение рук при эксплуатации.