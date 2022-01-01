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Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287, SL6.0х150мм, CR-V, 1 шт.
215 ₽
Отвертки
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287, SL6.0х150мм, CR-V, 1 шт.
    Арт. О00000033748
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287, SL6.0х150мм, CR-V, 1 шт.
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287, SL6.0х150мм, CR-V, 1 шт.
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287, SL6.0х150мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287, SL6.0х150мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287, SL6.0х150мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287, SL6.0х150мм, CR-V, 1 шт.

      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287, SL6.0х150мм, CR-V, 1 шт.

      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033748

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.104
      Габариты, мм
      		262x45x35
      Все характеристики
      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287 применяется в различных сферах, например, в ремонте, монтаже или демонтаже. Рабочая часть выполнена из качественной стали и подвергается термической обработке, благодаря чему изделие выдерживает большие нагрузки. С помощью магнитного наконечника производится фиксация крепежа во время рабочего процесса. Специально спроектированная форма рукояти предотвращает скольжение рук при эксплуатации. 