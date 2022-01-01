Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287, SL6.0х150мм, CR-V, 1 шт.

Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-287 применяется в различных сферах, например, в ремонте, монтаже или демонтаже. Рабочая часть выполнена из качественной стали и подвергается термической обработке, благодаря чему изделие выдерживает большие нагрузки. С помощью магнитного наконечника производится фиксация крепежа во время рабочего процесса. Специально спроектированная форма рукояти предотвращает скольжение рук при эксплуатации.