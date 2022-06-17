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Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-007
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-007
    Арт. О00000012734
    5.0
    2
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-007
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-007
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-007
      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-007
      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-007
      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-007

      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-007

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012734
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.08
      Габариты, мм
      		265x50x35
      Гибкая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвертка SL 5.0 х 100 мм CR-V КОБАЛЬТ POLYWOOD 912-007 - качественный и надежный инструмент, при помощи которого можно эффективно работать с крепежом любой сложности. 

        Преимущества

        • Предназначена для завинчивания/отвинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборки/разборки, ремонта различных механизмов и узлов
        • Древесно-полимерная рукоять не скользит в ладонях и уменьшает необходимые для вращения усилия