Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-007
Арт. О00000012734
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.08
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Габариты, мм
|265x50x35
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Гибкая
|Нет
- Отвертка SL 5.0 х 100 мм CR-V КОБАЛЬТ POLYWOOD 912-007 - качественный и надежный инструмент, при помощи которого можно эффективно работать с крепежом любой сложности.
Преимущества
- Предназначена для завинчивания/отвинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборки/разборки, ремонта различных механизмов и узлов
- Древесно-полимерная рукоять не скользит в ладонях и уменьшает необходимые для вращения усилия