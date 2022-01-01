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Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270
    Арт. О00000030661
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270

      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030661

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		270
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Kolner KIWM 270 изготавливается на базе современных инверторных технологий, что гарантирует сварочный шов высокого качества, а также широкие возможности управления параметрами.

        Преимущества

        • Стабильная работа при пониженном напряжении: позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение сети существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, строительные площадки, базы и прочее)
        • Технология «IGBT»: современная инверторная технология с использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором, обеспечивает стабильную работу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации
        • Высокая производительность: рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва
        • Функция «HOT START»: обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги путем кратковременного повышения сварочного тока
        • Функция «ANTI-STICK»: автоматически снижает сварочный ток при малейшем залипании электрода в процессе сварки
        • Функция «ARC FORCE» С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ: ручная регулировка "жесткости дуги" позволяет уменьшить разбрызгивание металла или обеспечить глубокое плавление
        • Малый вес и габариты: позволяют использовать сварочный аппарат на рабочем столе, в небольшой мастерской, при работах на высоте и труднодоступных местах
        • Удобная транспортировка: наплечный ремень позволяет работать на высоте и обеспечивает удобство транспортировки