Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270

Преимущества

Стабильная работа при пониженном напряжении: позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение сети существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, строительные площадки, базы и прочее)

Технология «IGBT»: современная инверторная технология с использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором, обеспечивает стабильную работу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации

Высокая производительность: рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва

Функция «HOT START»: обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги путем кратковременного повышения сварочного тока

Функция «ANTI-STICK»: автоматически снижает сварочный ток при малейшем залипании электрода в процессе сварки

Функция «ARC FORCE» С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ: ручная регулировка "жесткости дуги" позволяет уменьшить разбрызгивание металла или обеспечить глубокое плавление

Малый вес и габариты: позволяют использовать сварочный аппарат на рабочем столе, в небольшой мастерской, при работах на высоте и труднодоступных местах

Удобная транспортировка: наплечный ремень позволяет работать на высоте и обеспечивает удобство транспортировки

Инверторный сварочный аппарат Kolner KIWM 270 изготавливается на базе современных инверторных технологий, что гарантирует сварочный шов высокого качества, а также широкие возможности управления параметрами.