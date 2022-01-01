Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 270
Арт. О00000030661
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|270
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Инверторный сварочный аппарат Kolner KIWM 270 изготавливается на базе современных инверторных технологий, что гарантирует сварочный шов высокого качества, а также широкие возможности управления параметрами.
Преимущества
- Стабильная работа при пониженном напряжении: позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение сети существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, строительные площадки, базы и прочее)
- Технология «IGBT»: современная инверторная технология с использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором, обеспечивает стабильную работу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации
- Высокая производительность: рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва
- Функция «HOT START»: обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги путем кратковременного повышения сварочного тока
- Функция «ANTI-STICK»: автоматически снижает сварочный ток при малейшем залипании электрода в процессе сварки
- Функция «ARC FORCE» С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ: ручная регулировка "жесткости дуги" позволяет уменьшить разбрызгивание металла или обеспечить глубокое плавление
- Малый вес и габариты: позволяют использовать сварочный аппарат на рабочем столе, в небольшой мастерской, при работах на высоте и труднодоступных местах
- Удобная транспортировка: наплечный ремень позволяет работать на высоте и обеспечивает удобство транспортировки