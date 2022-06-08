Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комбо-набор Oregon 1*188SFHD009+2*73DPX068E 556288
4.5
2
3 750 ₽
Шины для бензопил
    Комбо-набор Oregon 1*188SFHD009+2*73DPX068E 556288
    Арт. О00000003068
    4.5
    2
    Комбо-набор Oregon 1*188SFHD009+2*73DPX068E 556288
    Комбо-набор Oregon 1*188SFHD009+2*73DPX068E 556288
      Комбо-набор Oregon 1*188SFHD009+2*73DPX068E 556288
      Комбо-набор Oregon 1*188SFHD009+2*73DPX068E 556288

      Комбо-набор Oregon 1*188SFHD009+2*73DPX068E 556288

      3 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003068
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		45
      Все характеристики
      3 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина PRO-AM D009 Oregon 188SFHD009 подходит для непрофессиональных небольших пил с маленькими цепями с размером звеньев 0,325" или 3/8". Имеет небольшую отдачу благодаря малому радиусу головки шины. Специальная функция Lubri-dam позволяет дольше сохранять масло на шине и цепи, предотвращая его вытекание. Оснащена тонким контуром и имеет небольшой вес. Прослужит долгий срок эксплуатации.