Крышка для прохода перекрытий Аквапул, 230 мм
Арт. X1691200255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500x500x0.5
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Макс. толщина, мм
|0.5
- Крышка для прохода перекрытий Аквапул, 230 мм - дополнительная часть прохода перекрытия, закрывающая его обратную сторону. Отражает ИК-лучи и защищает стены от перегрева. Может использоваться как декоративная накладка для закрытия входа/выхода из стены.
Преимущества
- Высокая прочность и высокие механические свойства
- Высокая коррозионная стойкость
- Изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 (0,5мм)
- Размер - 500х500 мм
- Диаметр - 230 мм