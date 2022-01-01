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Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940
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Наборы отверток
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940
    Арт. Ю00000025093
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940
    Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940
      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940

      Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000025093

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.62
      Габариты, мм
      		300x160x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940 применяется для работы с крепежом, имеющим паз PH, PZ либо SL под напряжением до 1000 В. 

        Преимущества

        • В комплекте 7 инструментов
        • Отвертки протестированы напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
        • Вороненый наконечник
        • Отверстие в рукоятке
        • Намагниченный наконечник - удобная работа с крепежом
        • Оптимальная передача осевого усилия
        • Резиновые вставки на рукоятках - для создания высокого крутящего момента.
        • Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток
        • Стержень изготовлен из прочной хром-молибденовой стали 
        • Благодаря диэлектрическому покрытию при помощи инструмента можно выполнять работу под напряжением до 1000 В
        • Рукоятка инструмента имеет эргономичную форму, что способствует комфортной работе
        • Предусмотрены дополнительные засечки на профиле крестовых отверток для защиты от соскальзывания