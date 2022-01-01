Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940
Арт. Ю00000025093
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.62
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Габариты, мм
|300x160x40
Преимущества
- В комплекте 7 инструментов
- Отвертки протестированы напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
- Вороненый наконечник
- Отверстие в рукоятке
- Намагниченный наконечник - удобная работа с крепежом
- Оптимальная передача осевого усилия
- Резиновые вставки на рукоятках - для создания высокого крутящего момента.
- Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток
- Стержень изготовлен из прочной хром-молибденовой стали
- Благодаря диэлектрическому покрытию при помощи инструмента можно выполнять работу под напряжением до 1000 В
- Рукоятка инструмента имеет эргономичную форму, что способствует комфортной работе
- Предусмотрены дополнительные засечки на профиле крестовых отверток для защиты от соскальзывания