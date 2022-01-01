



Преимущества

В комплекте 7 инструментов

Отвертки протестированы напряжением 10 кВ согласно DIN 60900

Вороненый наконечник

Отверстие в рукоятке

Намагниченный наконечник - удобная работа с крепежом

Оптимальная передача осевого усилия

Резиновые вставки на рукоятках - для создания высокого крутящего момента.

Литая нестирающаяся маркировка на торце рукояток

Стержень изготовлен из прочной хром-молибденовой стали

Благодаря диэлектрическому покрытию при помощи инструмента можно выполнять работу под напряжением до 1000 В

Рукоятка инструмента имеет эргономичную форму, что способствует комфортной работе

Предусмотрены дополнительные засечки на профиле крестовых отверток для защиты от соскальзывания





Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-5507 61940 применяется для работы с крепежом, имеющим паз PH, PZ либо SL под напряжением до 1000 В.