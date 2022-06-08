Леска для триммера Oregon Techni 280° 545820, 2.7 мм
Арт. О00000003077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.7
- Леска для триммера Oregon Techni 280° 545820, 2.7 мм предназначена для кошения травы.
Преимущества
- Высокая температура плавления > 280°C
- До 30% прочнее стандартной круглой лески
- Крайне устойчива к заломам и износу
- Значительно меньше изломов на уровне отверстия
- Полимер высшего сорта 6/66
- На 27% больше нейлона
- Износостойкость увеличена на 30% по сравнению с традиционной леской
- Устойчива к надрезам, износу и старению
- Высокий порог температуры плавления
- Не спекается в триммерной головке при экстремальных нагрузках