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Леска для триммера Oregon Techni 280° 545820, 2.7 мм
5.0
2
Найти аналог
Леска для триммеров
    Леска для триммера Oregon Techni 280° 545820, 2.7 мм
    Арт. О00000003077
    5.0
    2
    Леска для триммера Oregon Techni 280° 545820, 2.7 мм

      Леска для триммера Oregon Techni 280° 545820, 2.7 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003077
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Леска для триммера Oregon Techni 280° 545820, 2.7 мм предназначена для кошения травы. 

        Преимущества

        • Высокая температура плавления > 280°C
        • До 30% прочнее стандартной круглой лески
        • Крайне устойчива к заломам и износу
        • Значительно меньше изломов на уровне отверстия
        • Полимер высшего сорта 6/66
        • На 27% больше нейлона
        • Износостойкость увеличена на 30% по сравнению с традиционной леской
        • Устойчива к надрезам, износу и старению
        • Высокий порог температуры плавления
        • Не спекается в триммерной головке при экстремальных нагрузках