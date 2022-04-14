Леска для триммера Stihl 00009302338, круг, 2,4 мм, 14,6 м
Арт. X18612507273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.4
- Леска для триммера Stihl 00009302338 - режущая принадлежность для косильных головок мотокос Stihl. Справляется с сочной и сухой травой. Идеально подходит для аккуратной работы вблизи объектов. Струна с круглым сечением - классический вариант данной оснастки, подходящий для большинства видов триммеров. Леска имеет хорошие характеристики износостойкости, поэтому прослужит долго и качественно.
Преимущества
- Универсальность
- Круглое сечение
- Износоустойкость