Леска для триммера Stihl 00009302338, круг, 2,4 мм, 14,6 м

Преимущества

Универсальность

Круглое сечение

Износоустойкость

Леска для триммера Stihl 00009302338 - режущая принадлежность для косильных головок мотокос Stihl. Справляется с сочной и сухой травой. Идеально подходит для аккуратной работы вблизи объектов. Струна с круглым сечением - классический вариант данной оснастки, подходящий для большинства видов триммеров. Леска имеет хорошие характеристики износостойкости, поэтому прослужит долго и качественно.