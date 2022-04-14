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Леска для триммера Stihl 00009302338, круг, 2,4 мм, 14,6 м
5.0
2
Найти аналог
Леска для триммеров
    Леска для триммера Stihl 00009302338, круг, 2,4 мм, 14,6 м
    Арт. X18612507273
    5.0
    2
    Леска для триммера Stihl 00009302338, круг, 2,4 мм, 14,6 м

      Леска для триммера Stihl 00009302338, круг, 2,4 мм, 14,6 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612507273
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Леска для триммера Stihl 00009302338 -  режущая принадлежность для косильных головок мотокос Stihl. Справляется с сочной и сухой травой. Идеально подходит для аккуратной работы вблизи объектов. Струна с круглым сечением - классический вариант данной оснастки, подходящий для большинства видов триммеров. Леска имеет хорошие характеристики износостойкости, поэтому прослужит долго и качественно.

        Преимущества

        • Универсальность
        • Круглое сечение
        • Износоустойкость