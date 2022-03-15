Лестница Bigmaster L213

Преимущества

Рельефные ступени, которые препятствуют скольжению

Специально разработанный крючок, обеспечивающий плотный зажим выносных секций

Поперечный широкий стабилизатор обеспечивает хорошую устойчивость

Лестница алюминиевая двухсекционная BIGMASTER (Бигмастер) L213 - это универсальная лестница, которой можно пользоваться как стремянкой, так и приставной лестницей с увеличенными возможностями по высоте за счет второй секции. Лестницы алюминиевые двухсекционные позволяют значительно экономить место при перевозке и хранении. Эти лестницы максимально сочетают в себе надёжность, функциональность и удобство в эксплуатации