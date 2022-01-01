Преимущества

Алюминиевая помпа

Максимальное давление - 165 бар

Колеса и рукоятка облегчают перемещение мойки Huter W165-QL 70/8/12

Держатель для удобного хранения пистолета

Входное отверстие для воды удобно расположено в нижней части мойки

Мойка работает от сети 220В

Двойная изоляция

Возможность забора воды из любой емкости

Мойка высокого давления Huter W105-AR пригодится в саду для очистки инвентаря и дорожек от грязи. В конструкцию встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Колеса и высокая рукоятка облегчают транспортировку мойки. Металлическая помпа продлевает срок службы аппарата в целом.