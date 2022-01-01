Мойка высокого давления Huter W105-AR
Арт. Х103183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7.1
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Габариты, мм
|800x200x90
- Мойка высокого давления Huter W105-AR пригодится в саду для очистки инвентаря и дорожек от грязи. В конструкцию встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Колеса и высокая рукоятка облегчают транспортировку мойки. Металлическая помпа продлевает срок службы аппарата в целом.
Преимущества
- Алюминиевая помпа
- Максимальное давление - 165 бар
- Колеса и рукоятка облегчают перемещение мойки Huter W165-QL 70/8/12
- Держатель для удобного хранения пистолета
- Входное отверстие для воды удобно расположено в нижней части мойки
- Мойка работает от сети 220В
- Двойная изоляция
- Возможность забора воды из любой емкости