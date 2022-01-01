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Мойка высокого давления Huter W105-AR
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Huter W105-AR
    Арт. Х103183
    Мойка высокого давления Huter W105-AR
    Мойка высокого давления Huter W105-AR
    Мойка высокого давления Huter W105-AR
    Мойка высокого давления Huter W105-AR
    Мойка высокого давления Huter W105-AR
      Мойка высокого давления Huter W105-AR
      Мойка высокого давления Huter W105-AR
      Мойка высокого давления Huter W105-AR
      Мойка высокого давления Huter W105-AR
      Мойка высокого давления Huter W105-AR

      Мойка высокого давления Huter W105-AR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103183

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7.1
      Габариты, мм
      		800x200x90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Huter W105-AR пригодится в саду для очистки инвентаря и дорожек от грязи. В конструкцию встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Колеса и высокая рукоятка облегчают транспортировку мойки. Металлическая помпа продлевает срок службы аппарата в целом.

        Преимущества

        • Алюминиевая помпа
        • Максимальное давление - 165 бар
        • Колеса и рукоятка облегчают перемещение мойки Huter W165-QL 70/8/12
        • Держатель для удобного хранения пистолета
        • Входное отверстие для воды удобно расположено в нижней части мойки
        • Мойка работает от сети 220В
        • Двойная изоляция
        • Возможность забора воды из любой емкости