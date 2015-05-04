Преимущества

Максимальное давление – 110 бар. Достаточно, чтобы справиться со стойкими загрязнениями

Длина шланга – 6 м. Удобно перемещаться по двору

Объём бака для моющего средства – 2,5 л. Не придётся часто его доливать



Мойка высокого давления STIHL RE 98 предназначена для очистки автомобилей, велосипедов, квадроциклов, садовых дорожек, террас, фасадов и других поверхностей. Подходит для беспыльного и безыскрового удаления ржавчины. Раcсчитана на бытовое применение. Поставляется с комплектом насадок.