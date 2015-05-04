Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мойка высокого давления Stihl RE 98
5.0
1
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE 98
    Арт. Х103682
    5.0
    1
    Мойка высокого давления Stihl RE 98
    Мойка высокого давления Stihl RE 98
    Мойка высокого давления Stihl RE 98
    Мойка высокого давления Stihl RE 98
    Мойка высокого давления Stihl RE 98
    Мойка высокого давления Stihl RE 98
      Мойка высокого давления Stihl RE 98
      Мойка высокого давления Stihl RE 98
      Мойка высокого давления Stihl RE 98
      Мойка высокого давления Stihl RE 98
      Мойка высокого давления Stihl RE 98
      Мойка высокого давления Stihl RE 98

      Мойка высокого давления Stihl RE 98

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103682
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		16
      Габариты, мм
      		305x295x885
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления STIHL RE 98 предназначена для очистки автомобилей, велосипедов, квадроциклов, садовых дорожек, террас, фасадов и других поверхностей. Подходит для беспыльного и безыскрового удаления ржавчины. Раcсчитана на бытовое применение. Поставляется с комплектом насадок.

        Преимущества

        • Максимальное давление – 110 бар. Достаточно, чтобы справиться со стойкими загрязнениями
        • Длина шланга – 6 м. Удобно перемещаться по двору
        • Объём бака для моющего средства – 2,5 л. Не придётся часто его доливать