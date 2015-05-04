Мойка высокого давления Stihl RE 98
Арт. Х103682
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|16
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Габариты, мм
|305x295x885
- Мойка высокого давления STIHL RE 98 предназначена для очистки автомобилей, велосипедов, квадроциклов, садовых дорожек, террас, фасадов и других поверхностей. Подходит для беспыльного и безыскрового удаления ржавчины. Раcсчитана на бытовое применение. Поставляется с комплектом насадок.
Преимущества
- Максимальное давление – 110 бар. Достаточно, чтобы справиться со стойкими загрязнениями
- Длина шланга – 6 м. Удобно перемещаться по двору
- Объём бака для моющего средства – 2,5 л. Не придётся часто его доливать