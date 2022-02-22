Мотопомпа Caiman SER-50EX-BAA
Арт. X1323100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|600x490x540
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Бензиновая пожарная мотопомпа Caiman SER-50EX-BAA имея высокий напор водяного столба, составляющий 70 м, может применяться в целях пожаротушения. Мотопомпа SER-50EX-BAA перекачивает жидкость с максимальной производительностью 600 л/мин., с максимальным напором 70 м.
Преимущества
- Мотопомпа SER-50EX-BAA перекачивает жидкость с максимальной производительностью 600 л/мин., с максимальным напором 70 м
- Мотопомпа SER-50EX-BAA имеет ручной стартер для запуска
- Надежность
- Высокая износостойкость