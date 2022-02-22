Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотопомпа Caiman SER-50EX-BAA
5.0
2
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа Caiman SER-50EX-BAA
    Арт. X1323100
    5.0
    2
    Мотопомпа Caiman SER-50EX-BAA

      Мотопомпа Caiman SER-50EX-BAA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1323100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		600x490x540
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая пожарная мотопомпа Caiman SER-50EX-BAA имея высокий напор водяного столба, составляющий 70 м, может применяться в целях пожаротушения. Мотопомпа SER-50EX-BAA перекачивает жидкость с максимальной производительностью 600 л/мин., с максимальным напором 70 м.

        Преимущества

        • Мотопомпа SER-50EX-BAA перекачивает жидкость с максимальной производительностью 600 л/мин., с максимальным напором 70 м
        • Мотопомпа SER-50EX-BAA имеет ручной стартер для запуска
        • Надежность
        • Высокая износостойкость