Преимущества

Мотопомпа SER-50EX-BAA перекачивает жидкость с максимальной производительностью 600 л/мин., с максимальным напором 70 м

Мотопомпа SER-50EX-BAA имеет ручной стартер для запуска

Надежность

Высокая износостойкость

Бензиновая пожарная мотопомпа Caiman SER-50EX-BAA имея высокий напор водяного столба, составляющий 70 м, может применяться в целях пожаротушения. Мотопомпа SER-50EX-BAA перекачивает жидкость с максимальной производительностью 600 л/мин., с максимальным напором 70 м.