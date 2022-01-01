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Мотопомпа CP-207C
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Мотопомпы
    Мотопомпа CP-207C
    Арт. 1128555
    Мотопомпа CP-207C

      Мотопомпа CP-207C

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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128555

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		460х380х440
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа Caiman CP-207C предназначена для перекачивания воды, содержащей фракции не более 8 мм (низкая и средняя загрязненность). Мотопомпа относится к разряду профессионального оборудования, которое может быть использовано не только для личного пользования, но и для работы в области строительства, пожарными или коммунально-бытовыми службами при тушении пожаров, поливе и орошении сельско-хозяйственных угодий и т.д. Модель отличает японское качество, небольшие габариты и стильный дизайн. Высочайшую долговечность помпы обеспечивает дополнительное внутреннее уплотнение из чугуна. Производительность помпы позволяет выполнять перекачку воды со скоростью 600 л/мин. Максимально возможный напор, производимый помпой – 30 м. Вес мотопомпы в сухом состоянии равен всего 21,5 кг.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX120
        • Прямое соединение помпы и двигателя
        • Самозаполняющаяся помпа
        • Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте
        • Уплотнения из чугуна