Мотопомпа CP-207C
Арт. 1128555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|460х380х440
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Бензиновая мотопомпа Caiman CP-207C предназначена для перекачивания воды, содержащей фракции не более 8 мм (низкая и средняя загрязненность). Мотопомпа относится к разряду профессионального оборудования, которое может быть использовано не только для личного пользования, но и для работы в области строительства, пожарными или коммунально-бытовыми службами при тушении пожаров, поливе и орошении сельско-хозяйственных угодий и т.д. Модель отличает японское качество, небольшие габариты и стильный дизайн. Высочайшую долговечность помпы обеспечивает дополнительное внутреннее уплотнение из чугуна. Производительность помпы позволяет выполнять перекачку воды со скоростью 600 л/мин. Максимально возможный напор, производимый помпой – 30 м. Вес мотопомпы в сухом состоянии равен всего 21,5 кг.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX120
- Прямое соединение помпы и двигателя
- Самозаполняющаяся помпа
- Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте
- Уплотнения из чугуна