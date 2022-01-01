Мотопомпа CP-207C

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX120

Прямое соединение помпы и двигателя

Самозаполняющаяся помпа

Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте

Уплотнения из чугуна

Бензиновая мотопомпа Caiman CP-207C предназначена для перекачивания воды, содержащей фракции не более 8 мм (низкая и средняя загрязненность). Мотопомпа относится к разряду профессионального оборудования, которое может быть использовано не только для личного пользования, но и для работы в области строительства, пожарными или коммунально-бытовыми службами при тушении пожаров, поливе и орошении сельско-хозяйственных угодий и т.д. Модель отличает японское качество, небольшие габариты и стильный дизайн. Высочайшую долговечность помпы обеспечивает дополнительное внутреннее уплотнение из чугуна. Производительность помпы позволяет выполнять перекачку воды со скоростью 600 л/мин. Максимально возможный напор, производимый помпой – 30 м. Вес мотопомпы в сухом состоянии равен всего 21,5 кг.