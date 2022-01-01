Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX240

Датчик уровня масла

Прямое соединение помпы и двигателя

Чугунные крыльчатка и внутренняя часть корпуса насоса

Самозаполняющаяся помпа

Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте

Уплотнения из чугуна

Бензиновая мотопомпа Caiman CP-402C относится к классу профессиональных универсальных помп. Мотопомпа CP-402C способна перекачивать жидкость объемом 1600 литров в минуту, обеспечивая на выходе напор до 30 метров. Данная модель помпы является одной из самых мощных в линейке бензиновых мотопомп компании Caiman. Такую высокую производительность мотопомпе помогает достичь японский четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX240 объемом 242 см и специальная центробежная конструкция насоса. Благодаря своим великолепным характеристикам, бензиновая мотопомпа Кайман CP-402C рекомендована к применению профессионалами, работающими во всех сферах жизнедеятельности человека: пожарные, аварийные, спасательные, коммунальные службы, на производствах и т.д. Предельная глубина всасывания – 8 м.