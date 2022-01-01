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Мотопомпа CP-402C
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Мотопомпы
    Мотопомпа CP-402C
    Арт. 1128565
    Мотопомпа CP-402C

      Мотопомпа CP-402C

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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128565

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		695х495х645
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа Caiman CP-402C относится к классу профессиональных универсальных помп. Мотопомпа CP-402C  способна перекачивать жидкость объемом 1600 литров в минуту, обеспечивая на выходе напор до 30 метров.  Данная модель помпы является одной из самых мощных в линейке бензиновых мотопомп компании Caiman. Такую высокую производительность мотопомпе помогает достичь японский четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX240 объемом 242 см и специальная центробежная конструкция насоса. Благодаря своим великолепным характеристикам, бензиновая мотопомпа Кайман CP-402C рекомендована к применению профессионалами, работающими во всех сферах жизнедеятельности человека: пожарные, аварийные, спасательные, коммунальные службы, на производствах и т.д. Предельная глубина всасывания – 8 м.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX240
        • Датчик уровня масла
        • Прямое соединение помпы и двигателя
        • Чугунные крыльчатка и внутренняя часть корпуса насоса
        • Самозаполняющаяся помпа
        • Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте
        • Уплотнения из чугуна