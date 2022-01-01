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Мотопомпа P52EX, 750 л/мин, напор 38 м
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Мотопомпы
    Мотопомпа P52EX, 750 л/мин, напор 38 м
    Арт. 1128693
    Мотопомпа P52EX, 750 л/мин, напор 38 м
    Мотопомпа P52EX, 750 л/мин, напор 38 м
      Мотопомпа P52EX, 750 л/мин, напор 38 м
      Мотопомпа P52EX, 750 л/мин, напор 38 м

      Мотопомпа P52EX, 750 л/мин, напор 38 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128693

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		520x400x425
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа Caiman P52EX отличается высокой стойкостью и предназначена для работ с агрессивными жидкостями. Прочная насосная часть и уплотнения, созданные из специального полимера, открывают возможности для перекачки морской воды, химикатов, отходов и стоков химических производств и многих других агрессивных веществ, в том числе и дизельного топлива. Таким образом, данная модель без проблем справиться с любыми работами как в частном хозяйстве, так и на производственных и коммунальных объектах, сельском хозяйстве и строительстве.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EX17 (Япония) 
        • Электронный датчик уровня масла 
        • Прямое соединение помпы и двигателя 
        • Самозаполняющаяся помпа 
        • Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте 
        • Специальная насосная часть