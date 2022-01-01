Мотопомпа P52EX, 750 л/мин, напор 38 м
Арт. 1128693
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|520x400x425
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Бензиновая мотопомпа Caiman P52EX отличается высокой стойкостью и предназначена для работ с агрессивными жидкостями. Прочная насосная часть и уплотнения, созданные из специального полимера, открывают возможности для перекачки морской воды, химикатов, отходов и стоков химических производств и многих других агрессивных веществ, в том числе и дизельного топлива. Таким образом, данная модель без проблем справиться с любыми работами как в частном хозяйстве, так и на производственных и коммунальных объектах, сельском хозяйстве и строительстве.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EX17 (Япония)
- Электронный датчик уровня масла
- Прямое соединение помпы и двигателя
- Самозаполняющаяся помпа
- Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте
- Специальная насосная часть