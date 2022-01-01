Мотопомпа P52EX, 750 л/мин, напор 38 м

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EX17 (Япония)

Электронный датчик уровня масла

Прямое соединение помпы и двигателя

Самозаполняющаяся помпа

Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте

Специальная насосная часть

Бензиновая мотопомпа Caiman P52EX отличается высокой стойкостью и предназначена для работ с агрессивными жидкостями. Прочная насосная часть и уплотнения, созданные из специального полимера, открывают возможности для перекачки морской воды, химикатов, отходов и стоков химических производств и многих других агрессивных веществ, в том числе и дизельного топлива. Таким образом, данная модель без проблем справиться с любыми работами как в частном хозяйстве, так и на производственных и коммунальных объектах, сельском хозяйстве и строительстве.